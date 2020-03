(ANSA) – BRASILIA, 13 MAR – Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha indossato una mascherina di protezione durante una trasmissione in diretta sui social che ha realizzato la notte scorsa per parlare della pandemia di coronavirus. Ieri, il capo di Stato brasiliano si è sottoposto al test per il Covid-19, dopo che un suo stretto collaboratore era stato trovato positivo al rientro dalla Florida. Nel video, Bolsonaro era accompagnato dal suo ministro della Sanità, Luiz Henrique Mandetta, e da un interprete del linguaggio dei segni, anche loro con indosso delle mascherine. “Indosso una mascherina perché una delle persone che sono venute sul mio volo è scesa a San Paolo, ha fatto il test ed è risultata positiva. Non ci sono ancora risultati sul mio test. Stanno dicendo che avrebbe dato negativo. Speriamo che sia vero”, ha detto Bolsonaro.