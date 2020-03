Coronavirus: Borghi, Lagarde ha sbagliato, Ue cambi rotta

(ANSA) – ROMA, 13 MAR – “Di fronte all’emergenza, continuiamo a marciare a ranghi sparsi ma l’imperizia più grande sul piano europeo sono state le parole incredibili di Christine Lagarde ieri.Se di fronte ad una crisi potenzialmente epocale a Francoforte si mette in soffitta il “bazooka” e la linea Draghi, per acconciarsi su una burocratica gestione modello Fondo Monetario Internazionale, sperando sostanzialmente di scaricare la patata bollente su Commissione e Stati membri, si commette un errore esiziale per l’intera Unione Europea”. Lo scrive sul suo profilo Facebook Enrico Borghi, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera. “La Lagarde – sottolinea il deputato dem – è responsabile della capacità della Ue di far fronte ad una crisi sistemica dalla quale usciremo tutti diversi. C’è tempo per cambiare la rotta, a cominciare dall’Eurogruppo del 16 marzo. Ma bisogna essere consapevoli che da questa vicenda non ne usciremo se non come Europei”.