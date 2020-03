(ANSA) – ROMA, 13 MAR – “E’ davvero folle. Per favore, smettetela di scherzare e atterrate sulla terra. Siamo onesti: ci sono priorità molto più importanti di qualsiasi sport”. E’ il messaggio pubblicato sul proprio account ufficiale di Twitter da Thiago Alcantara. Il centrocampista del Bayern Monaco, figlio dell’ex Lecce e Fiorentina Mazinho, contesta la decisione della Federcalcio tedesca di far proseguire la Bundesliga, nonostante l’emergenza coronavirus. Il ‘suo’ Bayern Monaco, attuale capolista del campionato tedesco, domani è impegnato nella trasferta contro l’Union Berlino, in un match valido per la 26/a giornata. (ANSA).