(ANSA) – MILANO, 13 MAR – Zlatan Ibrahimovic scende in campo per l’emergenza Coronavirus. “Mind the Gum”, l’azienda di gomme di cui lo svedese è testimonial, donerà una mascherina FFP2 all’Humanitas di Rozzano (Milano) per ogni pacchetto venduto online. “Vogliamo dare – scrive l’attaccante del Milan, sui social – un sostegno concreto per i veri eroi di questa storia (dottori, infermieri e operatori sanitari). Come nei film, i super eroi sono quelli con la maschera”. Ibrahimovic chiude il messaggio con l’augurio che rimbalza virale online: “Andrà tutto bene”. (ANSA).