(ANSA) – ROMA, 13 MAR – Anche l’Augusta Masters di golf deve arrendersi all’emergenza Coronavirus: in una nota, il torneo americano ha annunciato la scelta di mandare il tradizionale appuntamento, previsto tra 9 e 12 aprile, a data da destinarsi. “La salute di tutti coloro che sono associati a questi eventi e dei cittadini della comunità di Augusta ci hanno portato a questa decisione. Speriamo che questo rinvio ci metta nella posizione migliore per ospitare in sicurezza il Torneo dei Maestri e i nostri eventi amatoriali in un momento successivo “, ha dichiarato il presidente della Augusta National Fred S. Ridley in una nota. (ANSA).