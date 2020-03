NEW YORK. – Musei e gallerie chiuse, silenzio nelle sale di concerto, sipario su Broadway: New York della cultura abbassa la serranda in risposta all’emergenza coronavirus. Praticamente tutte le grandi istituzioni culturali della metropoli – Met, Whitney, Frick, Moma, Brooklyn Museum, Jewish, Storia Naturale, Guggenheim – da oggi sono chiuse al pubblico al pari delle sale di Lincoln Center (la Metropolitan Opera e la Filarmonica) e Carnegie Hall e come le grandi gallerie d’arte Gagosian, Pace, Houser and Wirth, Zwirner.

L’obiettivo è il contenimento dopo che il governatore Andrew Cuomo ha messo al bando tutti gli eventi col potenziale di raccogliere sotto un solo tetto più di 500 persone, una mossa che di fatto ha spento le luci di Broadway dove nei giorni scorsi un importante produttore, Scot Rudin, aveva offerto biglietti a prezzo di saldo per i migliori show della stagione con lo scopo di riempire i teatri.

Questo era prima che l’emergenza aprisse gli occhi all’America. “Sarebbe irresponsabile restare aperti”, ha detto Peter Gelb, il manager della Metropolitan Opera annunciando la chiusura per ora fino a fine mese. Per il Met (ogni anno oltre sette milioni di visitatori) la decisione “temporanea” e’ stata presa dopo due casi sospetti tra lo staff, uno dei quali risultato poi negativo al test.

Il museo ha rinviato l’apertura della grande mostra che avrebbe celebrato l’anniversario dei 150 anni in programma la prossima settimana, mentre si sta pensando di cancellare o rinviare il gala del Costume Institute per ora fissato ai primi di maggio.

New York non è sola ad attuare la serrata: hanno chiuso da oggi i musei di Boston, la National Gallery di Washington, il museo High di Atlanta. La Filarmonica di Los Angeles ha cancellato i concerti in programma alla Walt Disney Concert Hall e lo stesso hanno fatto le orchestre di Boston, Cleveland, Detroit e Chicago e il Kennedy Center di Washington, mentre l’orchestra di Filadelfia giovedì suonerà a sala vuota al pari della Chamber Music Society di Lincoln Center: in entrambi i casi le performance saranno disponibili in streaming.

(di Alessandra Baldini/ANSA)