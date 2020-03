(ANSA) – BERNA, 13 MAR – La Svizzera chiude tutte le scuole per l’emergenza coronavirus. Le scuole resteranno chiuse in tutta la Svizzera fino al 4 aprile, riferisce l’agenzia di stampa svizzera Keystone-Ats. Inoltre, le riunioni di oltre 100 persone sono vietate da subito e fino alla fine di aprile, mentre nei ristoranti, nei bar e nelle discoteche non è ammessa la presenza di più di 50 persone insieme.