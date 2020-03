(ANSA) – LONDRA, 13 MAR – Impennata di contagi da coronavirus nel Regno Unito, che pure resta al momento ultimo per numero di casi fra i maggiori Paesi europei: secondo l’aggiornamento quotidiano del ministero della Sanità britannico, il totale censito a stamane è salito a 798, 208 in più rispetto a ieri. Il numero dei morti accertati resta invece per ora fermo a 10, mentre aumentano i test eseguiti, portati quasi a quota 32.000, circa 2.000 nelle ultime 24 ore.