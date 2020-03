Coronavirus:British Airways prevede tagli posti lavoro

(ANSA) – LONDRA, 13 MAR – La British Airways, come altre compagnie aeree, si prepara a tagliare un numero per ora imprecisato di posti di lavoro per “sopravvivere” all’emergenza coronavirus: emergenza che secondo l’amministratore delegato, Alex Cruz, rappresenta “una crisi globale di proporzioni senza precedenti”, persino peggiore di quella scatenata sul settore aeronautico “dalla diffusione della Sars o dall’11 settembre”. Lo rivela il Financial Times citando una comunicazione interna di Cruz ai dipendenti di cui è venuto in possesso.