Coronavirus:Serie B dona 20 dispositivi ventilazione polmoni

(ANSA) – ROMA, 13 MAR – L’Assemblea di Serie B all’unanimità ha deliberato l’acquisto di 20 dispositivi di ventilazione polmonare da donare ad altrettante strutture ospedaliere del Paese, che saranno indicate dalle 20 società che partecipano al campionato di Serie B. “Stiamo vivendo un’emergenza – ha detto il presidente della Lega di B, Mauro Balata – e questo tipo di strumentazione è quello che serve maggiormente nelle strutture ospedaliere per affrontarla. Siamo il campionato degli italiani, presente in tutte le parti del nostro meraviglioso Paese e per questo le nostre società indicheranno una struttura che ha necessità di questa apparecchiatura”. Sempre il presidente Balata è in contatto e ha informato le istituzioni governative attraverso il ministero dello Sport per condividere al meglio il percorso di donazione. Sempre sul tema Coronavirus l’Assemblea, nell’auspicio che si possa riprendere al più presto l’attività con la massima garanzia della salute di tutti, ha stabilito ogni azione possibile per portare a compimento il campionato secondo la formula prevista dal regolamento. Infine l’Assemblea ha deciso di concordare una linea comune con l’Assocalciatori per stabilire le modalità di prosecuzione degli allenamenti dopo lo stop di questi giorni. (ANSA).