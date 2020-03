Morte di Alan Kurdi, 125 anni di carcere agli scafisti

ISTANBUL. – L’immagine del suo corpicino riverso sulla spiaggia di Bodrum diventò il drammatico símbolo della crisi migratoria del 2015. Quattro anni e mezzo dopo, in Turchia arrivano gli arresti e le condanne immediate a 125 anni di carcere a testa per i tre scafisti turchi accusati di aver organizzato quella traversata nel mar Egeo in cui il piccolo Alan Kurdi perse la vita, insieme ad altre quattro persone.

Era il 2 settembre 2015 quando il cadavere del bimbo, che aveva poco più di tre anni, venne ritrovato in una delle località di vacanza più note della costa egea della Turchia. Da lì, in una delle centinaia di viaggi disperati verso l’Europa, era partito poche ore prima verso l’isola greca di Kos. Ma il gommone su cui viaggiava, precario e sovraffollato, si inabissò.

I soccorritori riuscirono a salvare 9 migranti, ma per lui, la madre Rehana e il fratellino Galib di 5 anni non ci fu nulla da fare, come per altre due persone a bordo.

L’istantanea della piccola vittima, scattata dalla fotoreporter turca Nilufer Demir, commosse il mondo e scatenò l’indignazione a livello globale.

Le indagini sul naufragio avevano puntato inizialmente anche sul padre del bambino, Abdullah Kurdi, sospettato di aver guidato il gommone su indicazione degli scafisti. Ma l’uomo venne poi scagionato e tornò nella città curdo-siriana di Kobane, da cui era scappato dagli attacchi dell’Isis, per seppellire i familiari. I magistrati avevano poi individuato cinque sospetti come responsabili dell’organizzazione della traversata, due siriani e tre turchi.

I siriani, Muwafaka Alabash e Asem Alfrhad, erano già stati arrestati e condannati nel 2016 a 4 anni e 2 mesi di carcere ciascuno per “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. Ma le menti di quella rete illegale che gestiva le traversate di migranti verso le isole greche erano riusciti a far perdere le loro tracce. I tre turchi – identificati come Cebrail Enkadur, Ecevit Bulunt Gokalp e Ali Can Sas – sono rimasti latitanti per anni, fino al recente arresto nella provincia meridionale di Adana, vicino al confine siriano. Condotti nel tribunale cittadino, sono stati giudicati stamani in videoconferenza dai giudici di Bodrum, che li hanno condannati a 125 anni di carcere ciascuno per “traffico di esseri umani” e “omicidio”.

Nel frattempo, per tutti Alan Kurdi è diventato un simbolo. Con il suo nome è stata ribattezzata anche una nave della ong tedesca Sea Eye, impegnata nei soccorsi di migranti nel Mediterraneo. La sentenza di oggi arriva mentre la crisi migratoria ai confini tra Turchia ed Europa si è riaccesa, dopo la decisione di Ankara di non bloccare più i tentativi di attraversamento finché non verrà raggiunto un nuovo accordo con Bruxelles.

Nelle ultime due settimane migliaia di persone si sono accalcate alla frontiera terrestre con la Grecia, e centinaia di altre hanno tentato la traversata via mare nell’Egeo. Tornando anche a morire nelle stesse acque in cui annegò il piccolo Alan.

(di Cristoforo Spinella/ANSA)