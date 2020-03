(ANSA) – ROMA, 13 MAR – La Federazione di Ginnastica dell’Azerbaigian ha deciso di cancellare la tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica Artistica in corso di svolgimento alla National Gymnastics Arena di Baku. Con un comunicato, il segretario federale Nurlana Mammadzada ha spiegato che la decisione di annullare le finali della Coppa del Mondo, che si sarebbero dovute tenere nel week end, era stata presa dl Governo azero, “onde evitare, a partire da domani, qualunque forma di aggregazione di massa sul nostro territorio”. “Questa misura – viene specificato nella nota – è adottata per prevenire la diffusione nel paese del Coronavirus”. Dopo l’All Around di Stoccarda salta così anche la gara di Baku, sede che, con meno lungimiranza rispetto a quella di Doha, rinviata a giugno dalle autorità del Qatar, aveva confermato l’appuntamento, facendo disputare a tutti i ginnasti il turno di qualificazione. Le azzurre Lara Mori e Vanessa Ferrari, ammesse alla final eight, di domenica, al corpo libero, dovranno adesso aspettare la prossima settimana e la pronuncia della Commissione della Fig, a Losanna, per capire se la classifica verrà dichiarata completamente nulla ovvero, al contrario omologata al risultato delle qualifiche. La decisione non irrilevante, in quanto la rassegna era valevole per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo. Ma la priorità della federazione ginnastica italiana adesso è quella di far tornare a casa la delegazione guidata dalla giudice Linda Balugani e composta, oltre che da Mori e Ferrari, anche dalle allenatrici Stefania Bucci e Anna Samadello e dall’operatore olistico Alessandro Cervati. (ANSA).