ROMA. – Con l’emergenza coronavirus le strade italiane, da Nord a Sud, sono un fermo-immagine vuoto e desolato, ma sugli scaffali dei supermercati così come a mensa e nei ristoranti e pubblici esercizi aperti fino alle ore 18, l’ortofrutta fresca, carne, latte, uova e pesce non mancano. Gli agricoltori, insieme agli allevatori e casari, nonché la nostra industria del food, hanno assicurato la continuità di produzione Made in Italy e le forniture della catena del fresco alla distribuzione moderna.

Al punto che Ivano Vacondio, presidente di Federalimentare che rappresenta quasi 7 mila aziende del food&beverage, si spinge a dire: “La filiera agroalimentare partendo dall’agricoltura, insieme al Servizio sanitario nazionale, sta tenendo in piedi l’intero Paese”. Ad oggi, continua il numero 1 di Federalimentare, non riscontriamo alcun segnale di crisi”, precisa Vacondio, “né di aziende ferme per la produzione o in difficoltà produttive e neanche dal punto di vista logistico; siamo quindi in grado di produrre e di distribuire al 100% delle nostre possibilità”.

La situazione è invece più complessa per quanto riguarda le spedizioni all’estero soprattutto per i prodotti freschi, ma, assicura ancora il presidente, i trasporti interni funzionano tutti. Qualora dovesse servire, aggiunge, “l’industria alimentare italiana è in grado di aumentare la produzione”. In questo contesto, arriva l’appello della ministra delle Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova: “Gli italiani non devono cambiare abitudini alimentari: vanno acquistati prodotti freschi e italiani che sono quelli più controllati.

Senza voltare le spalle ai principi della Dieta Mediterranea, i cittadini, che hanno dimostrato al mondo che sanno stare a casa, devono ora mostrare responsabilità nel non produrre sprechi alimentari. Non bisogna – ha detto la ministra – fare acquisti che poi diventeranno cibo da buttare, ed inutile la corsa agli acquisti in fila al supermercato perché latte, carne, pasta, pane, pesce sono nella disponibilità a scaffale. Dobbiamo dire grazie – ha sottolineato ancora Bellanova – alle lavoratrici e ai lavoratori che in questi giorni hanno lavorato per assicurare la fornitura nella catena del fresco”.

Intanto “Io resto in campagna per voi” è il messaggio che lanciano i giovani di Cia-Agricoltori Italiani impegnati a restare nei campi. Ma a pagare il conto dell’impasse da coronavirus è la ristorazione italiana che, secondo una stima del Centro Studi della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe), perderà 8 miliardi di euro per l’impatto dell’epidemia covid-19 sull’economia.

Inoltre il protrarsi dell’emergenza sta mettendo “a serio rischio”, ha segnalato Agrinsieme, anche la tenuta del florovivaismo italiano: “Il mercato è fermo, gli eventi sono azzerati e i mercati ambulanti rionali chiusi, mentre piovono le disdette provenienti dal mercato estero”. Sugli importatori che chiedono all’agroalimentare italiano un surplus di certificazione sanitaria, la ministra Bellanova sta valutando di intervenire per il riconoscimento di pratica sleale.

(di Alessandra Moneti/ANSA)