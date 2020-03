Atletica: Semenya sogna ancora Tokyo, ‘ma per correre i 200’

(ANSA) – ROMA, 13 MAR – Impossibilitata a partecipare a gare come i 400 e tutto il mezzofondo dalle nuove regole di World Athletics sulle atlete che, come lei, presentino una concentrazione troppo elevata di testosterone nel sangue, Carsten Semenya ha deciso di provare a qualificarsi per Tokyo 2020 nello sprint. La due volte campionessa olimpica degli 800 ha dovuto rinunciare alla sua gara per non aver voluto sottoporsi a cure ormonali per ridurre il livello di testosterone entro i 5 nanomoli per litro, e oggi ha corso i 200 metri in 23″49 vincendo la gara dei campionati provinciali a Pretoria. Adesso per qualificarsi per i Giochi deve ottenere il tempo di 22″80. “Il mio sogno è sempre stato, e continua ad essere, di competere ai più alti livelli dello sport – scrive Semenya su Instagram -. Quindi per continuare a coltivare i miei obiettivi e i miei sogni, ho deciso di cambiare gara e di correre i 200. Non è stata una decisione facile, però mi piacciono le sfide e ora lavorerò duro e farò di tutto per qualificarmi per Tokyo, dove voglio dare il meglio di me stessa per il Sudafrica”. (ANSA).