Coronavirus: organizza aperitivo nel Bolognese, denunciato

(ANSA) – BOLOGNA, 14 MAR – Il titolare di un bar a Galliera, nel Bolognese, ieri pomeriggio ha organizzato un aperitivo nel retro del locale con due clienti. Tutti e tre sono stati denunciati dalla Polizia locale Reno Galliera per il mancato rispetto delle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per contenere la diffusione del coronavirus: il proprietario dell’esercizio per non avere rispettato il divieto di somministrazione al pubblico, gli avventori per lo spostamento senza necessità. Il bar verrà anche segnalato alla Prefettura per la sospensione della attività. I controlli sono proseguiti anche a Ferrara dove ieri pomeriggio, dopo la segnalazione di una guardia giurata, gli agenti della Polizia locale Terre Estensi hanno denunciato un uomo che scaricava abusivamente rifiuti edili ed è stato sanzionato e denunciato. Sempre nel Ferrarese, come disposto dalla Prefettura, le forze dell’ordine hanno controllato 455 persone e ne hanno denunciate 43. Sopralluoghi in 738 esercizi, due i titolari denunciati. A Reggio Emilia i carabinieri hanno denunciato un 52enne che in macchina si è spostato da Castelnuovo Sotto a Cadelbosco sopra, dove era andato a bere alcolici, dicendo che voleva divertirsi un po’.