Coronavirus: Giappone, ‘no a stato di emergenza’

(ANSA) – TOKYO, 14 MAR – La diffusione del coronavirus in Giappone non è ancora a livelli allarmanti per cui non è necessario decretare lo stato di emergenza. Lo ha detto il premier Shinzo Abe durante una conferenza stampa trasmessa in diretta dalla televisione nazionale Nhk, spiegando che “non si è registrata un’esplosione dei contagi come in altri Paesi”, ma che tuttavia la vigilanza rimarrà elevata. Abe ha inoltre esortato i cittadini ad evitare aree affollate per contenere l’ulteriore espansione della malattia.