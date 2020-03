Biathlon: cdm; Boe beffa Fourcade e alza la coppa

(ANSA) – ROMA, 14 MAR – Nel giorno di Martin Fourcade, alla sua ultima gara in carriera, il norvegese Johannes Boe ha conquistato la sfera di cristallo nella coppa del mondo di biathlon, la seconda consecutiva, al termine della prova ad inseguimento andata in scena sul tracciato di Kontiolahti, in Finlandia. Chiude bene l’Italia, con quattro atleti a punti. Il migliore è Lukas Hofer, 10/o nonostante un disguido al primo poligono e i tre errori, seguito da un brillante Dominik Windisch: il 30enne nato a Brunico, partito con il numero 40, ha recuperato 18 posizioni issandosi in 22esima piazza con 19 bersagli centrati su 20. Prove positive anche quelle di Thomas Bormolini, 26esimo, e Tommaso Giacomel, per la seconda gara consecutiva a punti in Cdm. Didier Bionaz è invece 51/o e staccato di 5’42″5 dal leader. (ANSA).