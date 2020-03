Ciclismo: Parigi-Nizza; tappa a Quintana, corsa a Schachmann

(ANSA) – ROMA, 14 MAR – Impresa di Nairo Quintana nella 7/a e ultima tappa della Parigi-Nizza di ciclismo, che si è conclusa oggi con un giorno d’anticipo a causa dell’emergenza coronavirus. Lo scalatore colombiano si è imposto per distacco nella Nizza-Valdeblore La Colmiane (166,5 chilometri) con il tempo di 4h21’01”, precedendo nell’ordine il belga Tiesj Benoot a 46″ e il francese Thibaut Pinot a 56″. Quarto il connazionale Sergio Higuita, staccato sempre di 56″, quinto Vincenzo Nibali con lo stesso ritardo dal vincitore. Con una tappa d’anticipo il tedesco Maximilian Schachmann, con il tempo di 27h14’23”, si è aggiudicato la corsa a tappe francese, precedendo sul podio il belga Tiesj Benoot a 18″ e il colombiano Sergio Higuita a 59″. Primo degli italiani Vincenzo Nibali, quarto a 1’16” dal vincitore. Con la tappa odierna che segna l’epilogo della Parigi-Nizza, il ciclismo si ferma ufficialmente. Non ci saranno più gare fino alla fine dell’emergenza coronavirus: a forte rischio anche le classiche del nord, con il Giro delle Fiandre in testa. Il calendario stagionale è tutto da riscrivere, emergenza permettendo. (ANSA).