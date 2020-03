(ANSA) – WASHINGTON, 14 MAR – Una donna di 82 anni e’ la prima vittima del coronavirus a New York. Lo ha reso noto il governatore dello stato Andrew Cuomo. La vittima soffriva da tempo di enfisema e altre patologie respiratorie. I casi confermati per ora sono 421 nello stato di New York di cui 154 nella citta’ di New York.