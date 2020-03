Coronavirus:Siria,Assad rinvia elezioni legislative a maggio

(ANSAmed) – BEIRUT, 14 MAR – A causa del rischio di diffusione in Siria della pandemia Covid-19, il presidente siriano Bashar al Assad ha oggi annunciato il rinvio di oltre un mese delle elezioni legislative previste per il prossimo 13 aprile. Lo riferisce l’ufficio della presidenza siriana a Damasco precisando che le consultazioni amministrative, per il rinnovo del parlamento, avverranno il 20 maggio prossimo. Ufficialmente nelle aree siriane controllate dal governo non si registra nessun caso di infezione da coronavirus anche se da giorni sono diffuse via social network voci, non verificabili in maniera indipendente, di “centinaia” di contagi.