(ANSA) – ROMA, 14 MAR – “In questo periodo di emergenza c’è grossa carenza di sangue, nel Lazio e in tutta Italia. Il concetto che vorrei far passare è che c’è sicurezza nel donare il sangue, medici attrezzati. La gente ha smesso di donare il sangue per paura di uscire da casa, per paura di contrarre il virus ed essere contagiata in queste strutture; tuttavia, ci sono strutture appositamente destinate all’accoglienza dei donatori”. E’ il videomessaggio di Daniele de Rossi, che appare mentre dona il sangue assieme alla moglie, pubblicato sull’account Twitter @SaluteLazio. L’ex centrocampista della Roma e della Nazionale aggiunge: “Il mio messaggio è di non avere paura, perché bisogna continuare a fare questo gesto di grande altruismo, perché c’è grandissima necessità di sangue nel Lazio e non solo. Per qualsiasi info e delucidazione c’è il sito www.salutelazio.it”. (ANSA).