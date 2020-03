(ANSA) – MILANO, 15 MAR – “Tra poco arriviamo a un punto di non ritorno. Se ogni giorno abbiamo 85 persone in più che entrano in terapia intensiva e tendenzialmente ne escono due o tre, perché il dato è il 10% e il 15% considerato chi esce e chi muore, tutto questo non è sufficiente. È difficile per tutti ma, come noi stiamo facendo un grande sforzo, chiediamo la stessa intensità da tutti”. Lo ha detto a Sky TG24 l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. (ANSA).