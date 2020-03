Australia, quarantena per chi arriva

(ANSA) – SIDNEY, 15 MAR – Chiunque arriverà da oggi in Australia dovrà affrontare un autoisolamento di 14 giorni obbligatorio, nel tentativo di rallentare la diffusione del coronavirus. Lo ha detto il primo ministro Scott Morrison. “Dovremo abituarci – ha precisato Morrison – ad alcuni cambiamenti nel modo in cui viviamo la nostra vita”. Il primo ministro ha inoltre spiegato che a tutte le navi da crociera sarà vietato l’attracco e che “il flusso dei visitatori si ridurrà notevolmente e molto rapidamente”. “Se un vostro conoscente rientra da Bali e poi va al lavoro e siede accanto a voi, allora commette un reato”, ha aggiunto Scott. In Australia sono stati registrati finora 269 contagiati con un gran numero di nuovi casi che ora proviene dagli Stati Uniti che, secondo Morrison, è una “fonte principale” del focolaio.