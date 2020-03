(ANSA) – TORINO, 15 MAR – Nella sua prima domenica in ‘zona protetta’ per l’emergenza coronavirus, Torino ha cominciato ad animarsi molto presto. Al mattino il numero di persone in strada non è, naturalmente, paragonabile a quella di una ordinaria giornata festiva, ma parlare di ‘deserto’, almeno per quel che riguarda il centro storico, non si può. In via Garibaldi, nota strada commerciale, non si vede anima viva. Ma in altre zone del centro ci sono i proprietari dei cani, che tendono a radunarsi nei giardini, qualche appassionato di jogging e persino alcuni residenti che riscoprono l’antica abitudine di andare in edicola a comprare il giornale. I minimarket, verso le 10, avevano già la loro buona dose di clientela. Quello che manca sono le automobili, circostanza che immerge la zona nel silenzio. (ANSA).