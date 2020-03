Coronavirus: Garay del Valencia è primo positivo in Spagna

(ANSA) – ROMA, 15 MAR – Anche il calcio spagnolo, fermo per l’emergenza coronavirus, comincia a segnalare casi di contagio al Covid-19. Il primo giocatore colpito dal virus è il difensore del Valencia Ezequiel Garay. “E’ chiaro che il 2020 non e’ cominciato bene – annuncia l’argentino dal suo profilo Instagram – sono risultato positivo al coronavirus: va tutto bene, ma di concerto con le autorita’ sanitarie sono in isolamento a casa”. Il difensore non aveva preso parte alla doppia sfida di Champions contro l’Atalanta (ANSA).