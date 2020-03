Israele: Lista araba indica a Rivlin Gantz come premier

(ANSAmed) – TEL AVIV, 15 MAR – La Lista araba Unita ha raccomandato al presidente Reuven Rivlin di dare l’incarico al leader centrista Benny Gantz du Blu-Bianco. Nelle consultazioni in corso, il capo della Lista Ayman Odeh ha specificato che l’indicazione è da parte di tutti i 15 deputati della Lista, smentendo che defezioni all’interno del partito. La scelta – giustificata da Odeh come diretta alla formazione di un governo di centro sinistra e al rimpiazzo di Benyamin Netanyahu – potrebbe portare l’intero centro sinistra ( se gli altri partiti della potenziale coalizione compreso il nazionalista laico Avigdor Lieberman, confermassero l’indicazione per Gantz), ad avere la maggioranza di 62 seggi alla Knesset ed indurre Rivlin a dare l’incarico per primo al leader di Blu-Bianco a scapito del premier attuale.