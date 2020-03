Pechino,scatta domani quarantena per tutti gli arrivi esteri

(ANSA) – PECHINO, 15 MAR – Pechino vara una stretta contro il rischio delle infezioni di coronavirus importate: a partire da domani, per tutti gli arrivi internazionali nella capitale sarà disposto il periodo di quarantena obbligatorio in strutture dedicate e a pagamento. Saranno esentati i casi segnalati da “speciali circostanze”, ha riferito il Beijing Daily, quotidiano del Partito comunista locale. Ieri, ci sono stati 20 nuovi contagi, di cui 4 a Wuhan, il focolaio del Covid-19, e 16 come ‘contagio di ritorno’ dall’estero, in maggioranza per il secondo giorno di fila. Le infezioni importate sono in totale 111. In precedenza, le regole sulla quarantena consentivano ai residenti a Pechino di osservarla a casa oppure in albergo se di passaggio, prevedendo anche un soggiorno breve, ad esempio in caso di visita d’affari, in hotel indicati e con l’obbligo di sottoporsi al test sul Covid-19. I protocolli da seguire sono stati finora cambiati diverse volte in funzione della gravità della situazione interna e internazionale.