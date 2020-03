(ANSA) – ROMA, 15 MAR – Sono cinque i casi di contagio da coronavirus rilevati nella prima squadra del Valencia, formazione spagnola che ha affrontato nei giorni scorsi l’Atalanta nel doppio turno degli ottavi di finale di Champions League. Dopo l’annuncio del difensore Garay dal suo profilo Instagram, e’ il club catalano a riferire con una nota che i contagi sono “cinque in prima squadra, tra tecnici e giocatori” e che tutti sono in buone condizioni, e in autoisolamento a casa (ANSA).