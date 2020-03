Tokyo 2020: Martedì Cio farà punto della situazione

(ANSA) – LOSANNA, 15 MAR – A meno di cinque mesi dall’inizio dell’Olimpiade di Tokyo, il presidente del Cio Thomas Bach martedì farà, in videoconferenza e telefonicamente, il punto sulla situazione dei Giochi con i rappresentanti delle federazioni sportive internazionali, alla luce dell’emergenza Coronavirus. Lo ha fatto sapere il Cio. Lo scopo è quello, precisa una fonte, “di tenere tutti aggiornati, federazioni e i comitati olimpici. Tutti avranno l’opportunità di fare delle domande”. Bach con i suoi interlocutori parlerà anche del fatto che, a causa della pandemia del Coronavirus, sono saltati molti tornei di qualificazione ai Giochi di varie discipline, e che questo “ci pone seri problemi”. Bisognerà quindi, in prospettiva che Tokyo 2020 si faccia, tentare di ovviare a questo problema. Va ricordato che, giorni fa, a questo proposito il presidente del Cio aveva detto che “daremo prova di flessibilità”, invitando tutti gli atleti “a continuare a prepararsi”. Venerdì scorso il Premier giapponese Shinzo Abe ha garantito che “Tokyo accoglierà i Giochi come previsto, dal 24 luglio” mentre Bach, da parte sua, aveva precisato che “il Cio terrà conto delle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità”. (ANSA).