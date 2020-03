Coronavirus: focolaio in casa riposo Cingoli, 29 positivi

(ANSA) – CINGOLI (MACERATA), 15 MAR – Ventinove ospiti della casa di riposo di Cingoli sono risultati positivi al coronavirus. Lo rende noto il Comune, a cui l’Asur ha comunicato la positività. Il tampone per i 29 è stato eseguito nella giornata di ieri e i risultati sono arrivati oggi, mentre altri 5 casi (più una donna, che ora è ricoverata nell’ospedale Covid di Camerino) sono risultati positivi nei giorni scorsi. I familiari possono rivolgersi per le informazioni che li riguardano, in stretta aderenza alla riservatezza delle informazioni personali, ai numeri 3296176189 – 3313916158, in uso all’assessore Martina Coppari e inoltre al sindaco Michele Vittori e al vicesindaco Filippo Saltamartini.