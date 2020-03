(ANSA) – ROMA, 15 MAR – “Andrà tutto bene”. Mentre l’Italia si chiude in casa e celebra la sua voglia di superare l’emergenza coronavirus con lavoro instancabile negli ospedali e applausi dai balconi, Dorothea Wierer festeggia la sua coppa del mondo di biathlon con una dedica ai suoi connazionali. E la scrive con la carabina che ieri a Kontiolathi ha colto il suo secondo successo di fila in coppa. “Dedico questi risultati a tutta l’Italia. Ho scritto sulla carabina “#andràtuttobene, vinceremo insieme”. Il tweet dell’atleta altoatesina. “Solo insieme ce la faremo, non ho dubbi- aggiunge – Noi italiani facciamo sempre vedere di quale pasta siamo fatti nei momenti difficili” (ANSA).