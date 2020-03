Vittorie e dediche, Mattarella applaude le azzurre delle nevi

ROMA. – L’Italia dello sport che vince e che prova a dare un po’ di sollievo al Paese è quella dello nevi al femminile. Un trio tutto rosa formato da Federica Brignone, Michela Moioli e Dorothea Wierer che oggi hanno ricevuto l’applauso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Congratulazioni arrivate dal Quirinale tramite una telefonata questa mattina col presidente del Coni, Giovanni Malagò.

“La prego di rivolgere i miei più vivi complimenti a Federica Brignone, Michela Moioli e Dorothea Wierer per le brillanti conquiste delle Coppe del Mondo degli ultimi giorni, unitamente ai tecnici, alle società e alla Federazione – ha detto Mattarella a Malagò –

Ho molto apprezzato la loro partecipazione emotiva con le affettuose dediche che hanno voluto inviare all’Italia e alla gente che sta soffrendo. Presto vorrò avere il piacere di poterle incontrare al Quirinale, ovviamente non appena la situazione generale lo consentirà”.

Campionesse delle nevi che provano a dare un segnale di coraggio anche via social come la Wierer che festeggia la sua coppa del mondo di biathlon con una dedica ai suoi connazionali.

“Andrà tutto bene – scrive l’altoatesina – Dedico questi risultati a tutta l’Italia. E la scrive con la carabina che ieri a Kontiolathi ha colto il suo secondo successo di fila in coppa”.

Mentre l’Italia si chiude in casa e celebra la sua voglia di superare l’emergenza coronavirus con lavoro instancabile negli ospedali e applausi dai balconi, la Wierer twitta: “Ho scritto sulla carabina “#andràtuttobene, vinceremo insieme. Solo insieme ce la faremo, non ho dubbi- aggiunge – Noi italiani facciamo sempre vedere di quale pasta siamo fatti nei momenti difficili”.

Parole di speranza a cui si erano aggiunte quelle della Moioli colpita in prima persona dall’emergenza per il ricovero del nonno, tornata ieri a casa ad Alzano, fra i centri bergamaschi più colpiti dal coronavirus: “E’ un momento difficile ma che stiamo affrontando a testa alta. Grazie sindaco Camillo per come stai combattendo, insieme a tutti i medici, infermieri, volontari e personale ospedaliero. Siete tutti degli eroi!”, ha aggiunto Moioli, concludendo con un’esortazione: “Forza alzanesi, bergamaschi e italiani! Noi non ci arrendiamo mai!!!”