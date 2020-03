Medico cinese a Roma: “Ancora troppe persone in giro”

ROMA. – “Sulle strade di Roma, un tempo vivaci e animate, non abbiamo visto quasi nessuno e pochissime auto. Questo è positivo per frenare la diffusione del coronavirus, ma è necessario un’ulteriore quarantena per un migliore contenimento della pandemia”.

Il dottor Yang Huichuan, sbarcato qualche giorno fa a Roma, in arrivo con un gruppo di colleghi cinesi per supportare il lavoro dei colleghi italiani contro il virus, non lo dice esplicitamente. Ma lo lascia intendere: ci sono ancora troppe persone in giro. La sua esperienza in Italia ha deciso di ricordarla e raccontarla in un diario, che lui stesso ha intitolato ‘Dalla Cina con amore’.

Per appuntare quello che lui e la sua equipe stanno facendo, per raccontare come in Italia si sta vivendo l’emergenza. Yang parla dell’accoglienza ricevuta in albergo; “ci hanno lasciato in camera il messaggio ‘Stiamo insieme, lottiamo insieme e vinciamo insieme’ con tanto di bandierine italiane e cinesi”, racconta entrando nel merito del lavoro del suo team.

“I colleghi italiani si dimostrano molto interessati all’esperienza maturata dalla Cina nella lotta contro il nuovo coronavirus”, spiega il medico ematologo e vicepresidente della China National Biotec Group Co Ltd.

“Contro il virus, tutto si riduce a due accorgimenti: il primo riguarda la prevenzione e il contenimento dell’epidemia, che dipende principalmente da accertamenti precoci, dalla segnalazione, dall’isolamento e dal trattamento dei casi positivi, nonché dalla disposizione di risorse e competenze per una terapia unificata di pazienti ricoverati in luoghi isolati. Il secondo riguarda invece la vera e propria fase di diagnosi e trattamento della patologia”.

Secondo il medico, “la controparte italiana si è resa conto che la soluzione risiede nel prevenire la diffusione della malattia. Abbiamo portato con noi una serie di forniture mediche, tra cui decine di set e attrezzature per le unità di terapia intensiva”.

Ma la ‘missione’ dei medici non si fermerà qui. “Nei prossimi due giorni potremmo visitare alcuni ospedali a Roma e programmare un viaggio in Lombardia, la regione al momento più duramente colpita dall’epidemia. Vogliamo avere un quadro completo della situazione in Italia e, in seguito, potremo impegnarci in colloqui e scambi ancor più approfonditi”.