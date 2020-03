(ANSA) – PECHINO, 16 MAR – Duro colpo all’economia della Cina, travolta per prima dal coronavirus: -13,5% la produzione industriale; -20,5% le vendite al dettaglio; -24,5% gli investimenti in attività fisse. In calo le borse cinesi, con Hong Kong che perde oltre il 2%. Vengono intano registrati solo 16 nuovi casi di contagio nel Paese, di cui quattro a Wuhan e 12 importati; 14 i decessi aggiuntivi, tutti in Hubei. Il tasso di guarigione sale all’83,8%.