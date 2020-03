Coronavirus: Papa, famiglie chiuse vivano tempo con amore

(ANSA) – CITTÀ DEL VATICANO, 16 MAR – Il Papa continua a pregare per i malati a causa della pandemia ma anche per tutti gli altri che vedono la loro vita cambiata in questa situazione. Oggi il pensiero è stato per le famiglie. “Continuiamo a pregare per gli ammalati – ha detto Papa Francesco nell’introduzione della messa a Santa Marta -. Penso alle famiglie chiuse. I bambini non vanno a scuola, forse i genitori non possono uscire, alcuni sono in quarantena. Il Signore li aiuti a scoprire nuovi modi, nuove espressioni di amore, di convivenza, in questa situazione nuova. E’ un’occasione bella per ritrovare i begli affetti con la creatività nelle famiglie”. “Preghiamo – ha concluso il Papa – perché i rapporti nelle famiglie in questo momento fioriscano sempre per il bene”.