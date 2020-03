(ANSA) – ROMA, 16 MAR – Il quartiere generale di Ikea, ad Almhult nel sud della Svezia, è stato sanificato dopo che un impiegato è risultato positivo al coronavirus dopo una vacanza all’estero e molti dei 2.300 dipendenti hanno riportato sintomi influenzali. Lo scrive la Bbc. Ikea ha deciso di non chiudere i suoi negozi in Svezia. Altri grandi aziende svedese, come Spotify ed Ericsson hanno chiesto ai dipendenti di lavorare da casa. Nel Paese ci sono al momento 990 casi di Covid-19 e tre morti.