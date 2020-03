(ANSA) – ROMA, 16 MAR – Mentre tutto lo sport si ferma per l’emergenza Covid19 a Londra prosegue il torneo preolimpico di pugilato: “vi sembra normale? – si domanda Malagò – La boxe è uno sport estremamente di contatto, è vero che gli atleti sono lì da tanto tempo ma è surreale che alcuni Paesi interpretino il nostro mondo in maniera così differente e non lo trovo giusto”. (ANSA).