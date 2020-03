Conte, Italia in prima fila, Ue ci deve seguire

(ANSA) – ROMA, 16 MAR – “L’Italia è promotrice di un messaggio che si estende a tutte le istituzioni europee. Gualtieri tra un po’ entrerà nell’Eurogruppo e io sarò in videoconferenza col G7. L’Italia è in prima fila, dobbiamo sostenere gli Stati, facendo tutto quello che serve per aiutare i nostri cittadini. La partita europea va giocata a viso aperto con spirito di collaborazione e una strategia condivisa di solidarietà vera, effettiva: confidiamo che tutti gli altri stati membri ci seguiranno”. Lo dice il premier Giuseppe Conte.