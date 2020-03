++ Coronavirus: Molinari “Giochi di Tokyo vanno rinviati” ++

(ANSA) – ROMA, 16 MAR – “La salute viene al primo posto e lo sport ora è secondario. Non ho dubbi sul fatto che le Olimpiadi di Tokyo debbano essere posticipate. Non vedo come sia possibile da qui all’estate pensare di riunire atleti e staff di tutto il mondo. Vivo a Londra e sono preoccupato, qui si vive una situazione anomala, soprattutto da italiani”. Francesco Molinari racconta all’ANSA i dubbi e la preoccupazioni per l’emergenza globale da coronavirus. “Il golf in America – ha spiegato il campione azzurro – è stato l’ultimo a fermarsi. Bloccare tutto è stata una decisione saggia, noi giocatori non siamo stati sottoposti al test, avessero deciso di farli sicuramente qualche giocatore o addetto ai lavori, proveniente da ogni parte del pianeta, sarebbe risultato positivo al coronavirus”. (ANSA).