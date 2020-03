Spagna, domani altri voli speciali dalle Canarie a Malpensa

MADRID – Altri voli speciali dalle Canarie. Questa volta sulle tratte Tenerife-Fuerteventura- Malpensa e Tenerife-Lanzarote- Malpensa. L’ambasciata d’Italia, in coordinamento con l’Unità di Crisi, ha istituito dopo i voli odierni, altri due voli speciali domani dalle Canarie.

L’iniziativa è stata presa dopo la conversazione telefonica tra la ministra degli Esteri spagnola, Laya Arancha González e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. In un twitt, la ministra spagnola ha reso noto che la conversazione ha avuto come tema principale quello di approntare provvedimenti speciali per facilitare il ritorno in Spagna e in Italia dei cittadini – tanti turisti ma anche studenti – rimasti bloccati dopo la proibizione dei voli da e verso l’Italia.

Gli interessati possono prenotarsi sul sito neorsair.it

Redazione Madrid