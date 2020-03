(ANSA) – ROMA, 16 MAR – Vendevano online mascherine e prodotti igienizzanti a prezzi esorbitanti. Per questo 44 persone sono tate denunciate dalle Guardia di finanza e altre 4 sono in via di identificazione. Operazione del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza che, al termine di un’attività di monitoraggio iniziata a metà febbraio, ha sottoposto a sequestro – disposto dal gip su richiesta della Procura di Milano – 36 offerte di vendita presenti sui portali di e-commerce di prodotti connessi alla prevenzione dell’epidemia di coronavirus come mascherine e gel disinfettanti venduti a prezzi esorbitanti rispetto ai costi di produzione e di distribuzione. La comparazione del prezzo di vendita applicato a gennaio e quello attualmente praticato ha consentito di far emergere situazioni di notevole anomalia, con aumenti di prezzo che oscillavano tra il 150% fino al 1000% ed oltre.