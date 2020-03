Coronavirus: Toscana, 14 i morti e positivi salgono a 866

(ANSA) – FIRENZE, 16 MAR – Sale a 14 il numero dei decessi in Toscana tra pazienti colpiti da coronavirus secondo l’ultimo report della Regione che parla anche di 85 nuovi casi di pazienti positivi a ventiquattro ore dal precedente bollettino. Con questi diventano 866 i contagiati totali censiti dall’inizio dell’emergenza. Tra loro si contano sette guarigioni virali (i cosiddetti ‘negativizzati’) e cinque guarigioni cliniche. I casi attualmente positivi in cura sono, dunque, 840. Finora dall’1 febbraio sono stati esaminati 5.910 tamponi per 5.196 pazienti. A mezzogiorno, sempre secondo il report della Regione, risultano in isolamento domiciliare in Toscana 8.455 persone di cui 4.032 prese in carico dalle Asl: 2.163 nell’area Toscana Centro con Firenze – Empoli – Prato – Pistoia, 1.628 della Asl nord ovest (Lucca – Massa Carrara – Pisa – Livorno) e 241 nella sud est (Arezzo – Siena – Grosseto). Gli altri 4.423 sono cittadini che hanno avuto contatti stretti con casi positivi.