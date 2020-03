Il mondo del calcio piange Ricardo Estradé Delgado

CARACAS – Fine settimana triste per gli amanti del calcio, non solo in Venezuela, ma anche nel mondo. Trascorrere tutte queste giornate, senza veder rotolare la palla a chiazze sui diversi prati verdi é una fitta al cuore per gli amanti di questo sport.

A queste lunghe e noiose giornate si aggiunge la triste notizia della scomparsa dell’uruguaiano Ricardo Estradé Delgado.

Il charrúa ha iniziato il suo percorso nel mondo del calcio difendendo i colori del Liverpool di Montevideo nella stagione 1966 – 1967. Con il “negro de la cuchilla” si manterrà un’altra stagione, prima di trasferirsi in Argentina per giocare con il San Telmo nella stagione 1968 – 1969.

Poi é ritornato nel suo paese natale per giocare con il Salus (1970) ed il Fénix (1971-1972). In Venezuela ha giocato tra le stagioni 1976 e 1982, difendendo nel calcio professionistico le casacche di Anzoátegui, Atlético Zamora, Deportivo Galicia e Petroleros de Anzoátegui. Mentre in quello dilettantistico ha giocato con l’Elche vincendo uno scudetto nel Torneo Iberico.

Ha chiuso la sua carriera come calciatore con la maglia dei brasiliani del Tupi, con cui ha giocato tre campionati.

Sfortunatamente, a causa di diversi problemi di salute si é spento durante il weekend nella località brasiliana di Minas Gerais, all’etá di 71 anni.