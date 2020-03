CARACAS – Durante la Seconda Guerra Mondiale, durante i momenti di svago, i soldati statunitensi si divertivano praticando una sorta di baseball, ma con una palla di calcio. Un giorno, nel 1942, il giornalista statunitense Ernie Pyle, fu spettatore di una di queste partitelle e gli diede il nome di “kickingbal”.

Finita la guerra, lo sport iniziò a praticarsi nei campeggi estivi, nelle scuole durante le lezioni di scienze motorie. Poi, sempre negli Stati Uniti, iniziarono a crearsi campionati organizzati dalla “World Adult Kickball Asociation INC”.

In Venezuela, questo sport é arrivato grazie alle ditte petrolifere prima che nelle diverse scuole del paese. Le categorie di questo sport sono le seguenti: “Semillitas” (5 a 6 anni), “Preparatoria” (7 a 8 anni), “Pre-Infantil” (9 a 10 anni), “Infantil” (11 a 12 anni), “Junior” (13 a 15 anni), “Juvenil” (16 a 18 anni), “Adultos” (over 19), “Clase B”, “Clase C.

Ma, fino a questo 2020, il kickingball non aveva una federazione. La nascita di questa federazione é stata possibile anche grazie agli anni di sacrifici e continue lotte capitanate da Daniel Crespo Varona Jr.

“E’ un evento storico per il Venezuela. Nasce la Federazione Internazionale di Kickingball, al momento sono 16 i paesi affiliati in questa nascente federazione. Sono più di 7 anni che lottiamo per la creazione della Federazione Internazionale di Kikingball, questo risultato arriva anche grazie all’emigrazione venezuelana. Abbiamo un’alleanza con la Spagna per aprirci spazio in Europa ed Asia. Abbiamo anche contattato il Giappone. Speriamo di essere inseriti presto nel programma del ciclo olímpico e speriamo a in un futuro prossimo di avere 100 paesi affiliati” ha dichiarato Daniel Crespo in conferenza stampa.

L’evento si é svolto nell’auditorium del Comitato Olimpico Venezuelano ed erano presenti delegazioni di Colombia, Guatemala, Perù, Spagna e Venezuela.

Lo sport – Il campo e le regole sono simili a quello del baseball, nel caso del kickingball ogni squadra può schierare 10 giocatori. In rosa ogni team deve avere un minimo di 14 giocatori ed un massimo di 20.

(di Fioravante De Simone)