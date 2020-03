Coronavirus: Cina, lasciano l’Hubei primi 3.675 medici

(ANSA) – PECHINO, 17 MAR – Il primo gruppo di personale sanitario di 3.675 unità, tra medici e infermieri, sta facendo rientro a casa dopo aver lavorato nell’Hubei per il contenimento del coronavirus. Lo riportano i media cinesi, secondo cui a Wuhan, focolaio dell’epidemia, è operativa da oggi la quarantena obbligatoria di 14 giorni e a proprie spese per tutti gli arrivi dall’estero. Le autorità di Wuhan, capoluogo dell’Hubei che ieri ha avuto un solo nuovo caso d’infezione, hanno deciso di far riprendere gradualmente la registrazione dei matrimoni.