(ANSA)- OSLO,17 MAR -L’attore norvegese Kristofer Hivju, che interpreta ‘Tormund’ nella serie di culto Il Trono di Spade, è stato contagiato dal coronavirus ma è in buone condizioni. Lo ha reso noto lui stesso su Instagram precisando che è in auto quarantena con la famiglia nella sua abitazione. “Stiamo bene, io ho solo lievi sintomi di raffreddore”, ha scritto in un post accompagnato da una foto in cui appare sorridente insieme a sua moglie, Gry Moalver Hivju.