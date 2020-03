Coronavirus: Meloni, qualcuno in Ue vuole affossare l’Italia

(ANSA) – ROMA, 17 MAR – “L’invidia è una brutta bestia: sanno che siamo i migliori e ci fanno lo sgambetto per farci cadere. E lo sgambetto ce lo fa proprio chi doveva aiutarci”. Lo dice Giorgia Meloni in una diretta su Facebook tornando ad attaccare la presidente della Bce Chistine Lagarde. “Penso che dietro quello che ha detto e quello che è successo ci fosse un disegno, e che qualche nostro partner Ue stia tentando di approfittare questo momento per affossare l’Italia, portarla al tracollo, costringerla a chiedere aiuto al fondo salvastati e acquisire gli asset strategici italiani a prezzi stracciati. Spero di essere smentita, se no bisognerebbe seriamente interrogarsi su una Europa che in questi giorni decide se esiste o no, in giorni in cui dobbiamo capire se questa Ue ci serva o meno”, conclude.