Coronavirus: Di Maio, il modello Italia salva le vite

(ANSA) – ROMA, 17 MAR – “Come governo e come ministero degli Esteri siamo impegnati notte e giorno per gestire questa crisi e ormai è assodato che in tutto il mondo esiste un modello Italia, che viene citato da capi di Stato come Macron”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla Farnesina, a proposito delle misure adottate dall’Italia per fronteggiare la diffusione del coronavirus. “Il modello che stiamo elaborando – ha sottolineato – può servire agli altri Paesi a salvare le vite dei loro cittadini”.