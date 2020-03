Tenta uccidere con mannaia datori lavoro, arrestato

(ANSA) – ROVIGO, 17 MAR – Un cittadino cinese di 46 anni è stato arrestato dopo aver ferito gravemente con una mannaia i suoi datori di lavoro, una coppia di connazionali. L’uomo è entrato in un laboratorio tessile di Cesella (Rovigo) e ha affrontato i due, aggredendoli con una mannaia, e poi è fuggito. I Carabinieri di Castelmassa (Rovigo) lo hanno rintracciato e arrestato nei pressi della ditta. La coppia è stata ricoverata in prognosi riservata all’ospedale cittadino. L’uomo è in gravi condizioni, per essere stato colpito più volte da fendenti, uno dei quali vicino alla giugulare. La donna invece è meno grave: ha ricevuto vari colpi alla testa e al volto.