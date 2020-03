ROMA. – Alitalia è “strategica” e l’Italia ha bisogno di riavere la propria “compagnia di bandiera”. Dopo le misure inserite del decreto ‘Cura Italia’, è la ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli a confermare l’intenzione del Governo di percorrere la strada della nazionalizzazione per salvare la compagnia da quasi tre anni in amministrazione straordinaria.

E nonostante le voci su un braccio di ferro nella maggioranza sull’ennesima iniezione di denaro pubblico a favore dell’aviolinea, l’Europa, che vara un nuovo schema per gli aiuti di Stato, si dice pronta a discutere con Roma un aiuto specifico.

Il “piano B” per l’Alitalia si è reso necessario dopo che l’emergenza coronavirus ha di fatto stravolto lo scenario in cui era stata pensata la nuova procedura di vendita avviata dal commissario Giuseppe Leogrande. La verifica si avrà domani, quando scade il termine per le manifestazioni di interesse, ma il rischio concreto che la gara vada deserta c’è.

Per questo già nell’ultimo decreto è stata prevista la costituzione di una newco pubblica oltre alla creazione di un fondo da 600 milioni per quest’anno per aiutare la compagnia e il settore. Su quest’ultimo punto, tuttavia, si attende la pubblicazione del decreto in Gazzetta, perché il comma in una delle ultime bozze circolanti risulta stralciato.

La strada per la nazionalizzazione sembra spianata. Resa ancora più necessaria dall’emergenza sanitaria in atto. “Questa esperienza ci insegna che il vettore nazionale è strategico per il destino del nostro Paese sotto tanti punti di vista.

Questa esperienza ci confermerà che noi abbiamo bisogno della nostra compagnia di bandiera”, spiega la ministra De Micheli elogiando in particolare il ruolo svolto dall’aviolinea nel favorire il rientro degli italiani dall’estero: “Alitalia si sta applicando con una dedizione da compagnia di bandiera”.

Soluzione cui guardano con favore, ma cauti in attesa di maggiori certezze, i sindacati, che intanto hanno avviato con l’azienda il confronto sulla richiesta di nuova cigs per 3.960 dipendenti (2.785 solo per il coronavirus): trattativa che parte in salita con l’indisponibilità dei sindacati a raggiungere un accordo su questi numeri (che peraltro l’azienda non ha escluso che possano aumentare) e senza certezze su aspetti chiave, dal rifinanziamento del Fondo di solidarietà del settore allo sblocco dei decreti attuativi per pagare le cigs da settembre a dicembre scorsi.

Apre a possibili aiuti all’Alitalia anche Bruxelles, che è in prima linea per correre in soccorso al settore dell’aviazione: “Serve un’azione urgente”, afferma la Commissione Ue, pronta a lavorare con gli Stati immediatamente per cercare soluzioni, utilizzando “la piena flessibilità degli aiuti di Stato”. Del resto l’allarme è generalizzato se Moody’s taglia il rating della Lufthansa portandolo da Ba1 a junk, in pratica a livello spazzatura, per il calo registrato dei passeggeri

Chiedono aiuto intanto anche gli aeroporti europei, che attraverso l’associazione Aci Europe (che riunisce oltre 500 scali del vecchio continente), si rivolgono alla Commissione e ai ministri dei trasporti per chiedere misure per far fronte alle perdite ingenti: 2 miliardi di ricavi in meno stimati solo nel primo trimestre, che rischiano di crescere nei prossimi mesi.

Guardano con apprensione alla situazione del settore anche gli Stati Uniti, dove il presidente Trump ha già assicurato il sostegno al 100% alle compagnie. Per le aviolinee la situazione è peggio di quella seguita all’11 settembre, avverte il segretario al tesoro Usa Steven Mnuchin.

Con il rischio reale di breve termine della bancarotta per diverse compagnie, si avverte da più parti. Il salvataggio dell’industria aerea, calcola la Iata, costerà fino a 200 miliardi di dollari.

(di Enrica Piovan/ANSA)